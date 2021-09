'La queremos con vida': el desgarrador pedido en la marcha por Guadalupe

'La queremos con vida ya', dice el cartel rosa, con la foto de Guadalupe que acompaña a Eric Lucero en cada marcha donde pide que no dejen de buscar a su hija. Este jueves se cumplieron 87 días de la desaparición de la nena de San Luis. De la investigación no se conocen detalles. Familiares, amigos y vecinos de la menor se reunieron este jueves en la Plaza Pringles y volvieron a alzar la voz.

¿Dónde está Guadalupe? Una pregunta que lleva tres meses sin respuestas. Nadie tiene noticias del paradero. Desde el cruce de San Martín y Junín, en la ciudad de San Luis, marcharon hasta Tribunales. En el camino cortaron por cinco minutos el tránsito en Rivadavia y Belgrano, y después en 9 de Julio. La movilización fue convocada por Lucero, que en los últimos días cuestionó al gobierno de Alberto Rodríguez Saá.

Sostuvo que el gobernador le dio 'más importancia a las PASO' que a la búsqueda de una niña perdida. 'Sin Guada no hay voto', cuestionó este lunes el padre. 'No me parece justo que se prioricen las elecciones, es injusto que desde hace tres meses yo estoy sin mi hija. Me prometieron que la iban a seguir buscando y no la tengo', manifestó Eric.

Y le pidió a la gente que 'no se deje llenar de mentiras por los gobernantes y por las personas que prometen cosas y no cumplen'. De la movilización participó la bisabuela paterna de la pequeña y también la madrina, Georgina Cialone. 'La investigación ha naufragado siguiendo pistas que eran inconducentes', aseguró el Héctor Zavala el representante legal de Lucero al ser consultado sobre la causa.

'Recién en los últimos tiempos se han tomado medidas con las que estábamos de acuerdo', agregó Zavala y recordó que hace aproximadamente un mes solicitaron la incorporación de un médico forense oriundo de Buenos Aires para que coopere en la investigación, pero se lo negaron. 'Por eso pedimos que las personas que estén capacitadas y pretendan colaborar tengan acceso a la información', precisó el abogado.

(Fuente: El Chorrillero).