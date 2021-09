Tristeza olímpica: le robaron la medalla de plata a una Leona

Sofia Maccari, integrante del seleccionado argentino de hockey sobre césped, fue violentamente asaltada por dos delincuentes armados, que abordaron su Toyota Ethios en la localidad bonaerense de Maquinista Savio.

La “Leona” (37), fue despojada de sus bienes, entre ellos su auto y su preciada medalla de plata que obtuvo durante los Juegos Olímpico de Tokio 2020. Por el hacho, oficiales de la policía realizaron un operativo cerrojo para dar con los delincuentes, en el que persiguieron a los asaltantes en vehículo, que liego abandonaron para darse a la fuga a pie.

Solo uno de los sospechosos fue detenido, un menor de 17 años, quedó a disposición del fiscal de menores de Escobar Gustavo Ancurio, mientras que el cómplice pudo escapar. Hasta el momento no han podido dar con la valiosa medalla. Al respecto Maccari se expresó en twitter: “Me asaltaron dos hombres armados en Escobar. Me robaron el auto, el celular y lo más doloroso, la medalla olímpica. No puedo explicar el dolor que esto significa. Les pido colaboración a todos”.