Comieron chacinados caseros y les dio un brote de botulismo: hay dos muertos

Un brote de botulismo sorprendió a la ciudad misionera de Andresito. Una mujer de 77 años y su hijo de 39 perdieron la vida, el pasado jueves y los síntomas coinciden con esta enfermedad. Además, otras seis personas se encuentran internadas en terapia intensiva. Tras el fallecimiento de Marcelo Hubscher y su madre, Yolanda Katch, se conoció que los pacientes que están hospitalizados en grave estado en Eldorado tienen vínculo directo con las dos víctimas.

El presunto envenenamiento se dio por el consumo de chacinados caseros, según informó el portal Misiones Online. Fuentes de la investigación indicaron que los resultados de la autopsia se conocerán el próximo lunes y que, una vez que se tenga acceso a aquella información, se podrá determinar con claridad qué desencadenó la muerte de Hupchner y Katch.

El hermano de una de las mujeres internadas, Aníbal, expresó que su familiar de 23 años está atravesando una reducción visual producida por la intoxicación. Los problemas en la visión son unos de los síntomas de la enfermedad. De acuerdo con el hombre, la mujer se encuentra hospitalizada con su marido de 38 años y su hija de dos. 'Lo que sabemos no es mucho, ellos habrían ingerido un alimento de fabricación propia que los habría intoxicado', dijo.

Según relataron los familiares, las personas afectadas compartieron los alimentos que produjeron la intoxicación con sus parientes, vecinos y amigos. 'Lo que tengo entendido es que él invitó a los conocidos y se intoxicaron también', agregó, y sostuvo que recién el lunes podrán saber qué les produjo la descompostura. Los pacientes se encuentran internados en terapia intensiva del Hospital Samic.

Fuera del nosocomio, Aníbal detalló: 'La última vez que los vi a mi cuñado y mi hermana fue ayer al mediodía, no pueden hablar, tomar agua, y ven poco'. Comentó, además, que no logró comunicarse con sus familiares internados y que esperan la información de la autopsia. 'No sabemos nada, estamos con fe y esperanzados para que salga todo bien', señaló. Por el momento, los médicos no pueden dar precisiones hasta recibir los resultados de la autopsia.

El ministerio de Salud Pública de Misiones, en tanto, publicó un comunicado el pasado viernes para advertir sobre la sospecha de intoxicación alimentaria. 'Se activó en Andresito el mecanismo de investigación e incautación de mercaderías para su estudio por parte de la División de Alimentos de la cartera sanitaria, ante sospecha de intoxicación alimentaria/botulismo', publicaron.

Para tratar a los pacientes afectados, la cartera sanitaria provincial encargó, 'de forma preventiva', sueros específicos a Buenos Aires y Corrientes con el objetivo de 'reforzar el stock provincial'. Asimismo, le recordaron 'a la población que no se deben consumir alimentos que no estén certificados debidamente por las autoridades pertinentes de alimentos'.

Qué es el botulismo

El botulismo es una enfermedad tóxica grave que se produce a raíz de la ingesta de ciertos alimentos y es potencialmente letal. El clostridium botulinum se encuentra en los suelos y en el agua no segura, y produce esporas que sobreviven en los alimentos mal conservados o mal enlatados, en donde se genera la toxina que origina la enfermedad.

Incluso si se ingieren cantidades muy pequeñas de esta toxina, se puede provocar una enfermedad grave. Es fundamental encontrar los síntomas a tiempo porque la vigilancia es necesaria para el futuro tratamiento médico. Dentro ellos, los más habituales en adultos son: cólicos abdominales, dificultad para tragar y hablar, complicaciones respiratorias, visión doble, náuseas, debilidad con parálisis, vómitos.