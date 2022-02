En tres universidades nacionales será obligatorio el Pase Sanitario

Tres universidades públicas pedirán el Pase Sanitario con esquema completo de vacunación contra el coronavirus a aquellos alumnos que deban realizar actividades de forma presencial. Se trata de la Universidad de La Matanza (UNLaM), la Universidad de La Plata (UNLP) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

En el caso de aquellos que no estén vacunadas por alguna cuestión médica, la universidad se encargará de analizar la situación, mientras que los no vacunados por alguna otra razón deberán presentar un test con resultado negativo. El Consejo Superior de la UNLaM dictó una resolución que exige que todos los mayores de 13 que acudan a una actividad presencial tengan esquema de vacunación completo. La acreditación se puede hacer a través de la aplicación “Cuidar” o con la constancia en papel.

Por su parte, la Universidad de La Plata mantendrá la exigencia de vacunación. En la UNLP es obligatorio desde noviembre acreditar al menos una dosis de vacuna contra el Covid-19 para participar de actividades presenciales. Desde este año académico se pedirán al menos dos dosis para acudir a las instalaciones.

“Estamos trabajando ahora en adaptar nuestro protocolo a las últimas medidas adoptadas por el Ministerio de Salud respecto a nuevos criterios para definir contactos estrechos y aislamientos”, explicaron voceros de la universidad. En tanto, la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) en dos de sus edificios también pedirá vacunación obligatoria para ingresar en las aulas. Por el momento, las regionales de Tucumán y Haedo dispusieron exigir el pase sanitario.

La Universidad de Buenos Aires (UBA) acatará lo que dispongan las autoridades. “Si ni el gobierno nacional ni la Ciudad nos exigen pase sanitario, nosotros no lo vamos a pedir de forma independiente”, aseguraron. El gobierno nacional ya adelantó que el pase sanitario no regirá para las escuelas ya que la vacunación no es obligatoria, pero tampoco pondrán trabas a que las universidades, que gozan de autonomía, puedan solicitarlo.

