Ante el colapso de los centros de testeos, Salud recomendó a los contactos estrechos no hisoparse

Carla Vizzotti, ministra de Salud de la Nación, recomendó esté pasado miércoles que aquellas personas que son contactos estrechos de casos positivos y presenten síntomas cumplan con el aislamiento indicado y no se acerquen a los centros de testeos para no seguir tensando el sistema, ante el incremento exponencial de casos de coronavirus generados por la nueva variante Ómicron.

'Cambia la situación, porque cien mil casos tensan el sistema de testeos; lo más importante es que no se traslada el número de casos a hospitalizaciones; así la recomendación es quien no tenga indicación de testeos no se acerque a los centros para no seguir tensado el sistema', señaló la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

Por otro lado, señaló que, 'si una persona es contacto estrecho y no tiene síntomas, con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrán el alta sin necesidad de un test'.

Es que según las nuevas disposiciones del Ministerio de Salud, si una persona presenta síntomas y es contacto estrecho con un caso que dio positivo para COVID-19 no es estrictamente necesario realizar el hisopado, ya que ante la elevada circulación viral, la confirmación puede establecerse por nexo clínico y epidemiológico.

En este sentido, la ministra Carla Vizzotti, hizo especial hincapié en que la gente no se acerque a testearse si es contacto estrecho y no tiene alguna recomendación de testearse. 'Ómicron es predominante donde la curva es exponencial, en grandes conglomerados, como AMBA o Córdoba', señaló la titular de la cartera de Salud.

'Avanzamos mucho con la vacunación para retrasar la variante Delta, con 85% vacunado con primera dosis y 72% con dos, pero emergió una variante nueva con una situación diferente, con una transmisibilidad extraordinaria pero con una gravedad mucho menor, y eso está pasando en todo el mundo', explicó Carla Vizzotti.

Finalmente, Vizzotti consideró inadmisible las situaciones de maltrato hacia personal del sistema de salud que se produjeron en los últimos días, y consideró al respecto que 'los solidarios son mucho más solidarios y los egoístas mucho menos, pero generan tanto daño que tienen mucha visibilidad'.