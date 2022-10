Los Kapanga sufrieron un fuerte accidente cuando volvían de un show

Un choque frontal en plena Ruta Nacional 7 y la provincial 51 tuvo como protagonistas a la banda Kapanga. Los integrantes de la agrupación de rock se accidentaron cuando volvían de dar un show en Córdoba. A la altura de Carmen de Areco el micro doble piso en el que viajaban fue impactado por otro auto que cruzó de carril y los chocó de frente, según ellos mismos contaron en sus redes sociales.

‘Estábamos volviendo de Córdoba a Escobar de un show y un auto nos chocó. Es la primera vez que tenemos un accidente de este tipo. El Mono y todos estamos muy nerviosos por lo que pasó. Es un fin de semana lleno de turismo y nosotros somos laburantes de las rutas’, contó Leandro, manager de la banda oriunda de Quilmes.

‘Sobre la ruta 51, un Chevrolet cortó la ruta y nos pegó a nosotros. Los que iban en el auto eran dos personas de 55 años aproximadamente. Nos podríamos haber matado o nosotros a ellos. Es una locura. Es la primera vez que nos pasa algo así en 27 años de carrera’, añadió.

Martín Alejandro Fabio, más conocido como el ‘Mono’, líder de la banda, que todavía se encontraba en el lugar del choque, dio una entrevista con TN y contó que los dos hombres que iban en el otro auto ‘no podían hablar de la borrachera’ e iban sin cinturón de seguridad.

‘Nos podríamos haber matado. Si sirve el mensaje, no más alcohol al volante. Si no vas a manejar, hacé lo que quieras de tu vida. No le cagues la vida a los demás, cagatela vos solo’, lanzó. ‘Hoy la podemos contar, pero hay muchos que no. Todos los viajes que hacemos vemos un accidente. Y en el 85% de los casos está involucrado el alcohol. Eso no es un accidente, es un incidente. Un accidente es que se te salga una rueda’.

El líder y cantante de la banda también se quejó de la lentitud del operativo. ‘Tardaron 50 minutos en venir con un patrullero, otros 40 en traer una ambulancia ¿Y si se les va el alcohol que tienen encima?’, expresó. ‘Es la burocracia con la que vivimos en este país’.

Kapanga, un grupo que se caracteriza por sus giras por todo el país, llevando sus clásicos por distintos escenarios, se habían presentado el domingo en un evento por el ‘136 aniversario de Labulaye’ y su próximo compromiso era en Escobar, en ‘La Fiesta Nacional de la Flor’.