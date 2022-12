Abusó sexualmente de su hijita: dijo que lo obligaron las "voces" en su cabeza

En Mar del Plata un hombre recibió el castigo de la justicia luego de que lo encontraran culpable del abuso sexual en contra de su hijita. Además quiso justificar su accionar con una insólita manera: dijo que lo hizo porque se lo pidieron las "voces" de su cabeza.

Todo comenzó en marzo del 2021 cuando el hombre de 42 años vivía en su hogar junto a su mujer e hija de 13 años, ubicada en el barrio San Antonio. El abusador aprovechaba la ausencia de la mujer, mientras trabajaba, para abusar sexualmente de ella. Cuando logró contar el calvario que padecía, su progenitora hizo la denuncia ante las autoridades.

El sujeto trató de escaar, pero la policía logró arrestarlo en inmediaciones del barrio en el que vivía. Cuando lo detuvieron, el ausador presentaba cortes en la muñeca izquierda y manchas de sangre en su calzado.

Y más indignante aún fue que trató de justificar sus abusos de una insólita manera: “Me entrego, me entrego, yo no lo quise hacer, ese hombre de negro me está comiendo la cabeza, esa persona me dice lo que tengo que hacer y lo que no, por eso una vez que violé a mi hija, él me dijo que ya me podía matar”, le dijo a los policías.

Las pruebas en su contra fueron contundentes: la menor de 13 años había sufrido abuso sexual con acceso carnal, y el acusado le había generado lesiones en su cuerpo.

Finalmente enfrentó a la justicia, y en el banquillo de los acusados el progenitor recibió el duro castigo: el Tribunal Oral en lo Criminal 4 lo condenó a 12 años de prisión por el aberrante delito.

(Con información de Crónica)