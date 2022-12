El senado podría tratar la semana que viene la ley de alcohol 0 al volante

Este jueves la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Senado emitió dictamen favorable para el tratamiento de la ley de alcohol cero al volante en el Senado de la Nación. La ley ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

A partir de esto fijarán fecha para su tratamiento y eso podría ocurrir la semana que viene según versiones surgidas en el Congreso. El pasado 24 de noviembre los Diputados Nacionales trataron y aprobaron la norma por 195 votos a favor y aseguran que correría la misma suerte en la cámara alta.

En la reunión donde se trató el tema el Senador por Chubut del Fdt , Carlos Linares destacó que el proyecto esperó bastante tiempo para su aprobación. En la vereda de enfrenta la mendocina Mariana Juri se quejó por el poco tiempo para debatir la norma. Criticó la creencia de que con el cambio de un artículo de la Ley Nacional de Tránsito va a cambiar la realidad de la siniestralidad. La legisladora dijo que lo que hay que hacer es endurecer las penas.

El proyecto consiste en la modificación del artículo 48 de la Ley de Nacional de Tránsito (24.449) que habla de la tolerancia de 0,5 gramos de alcohol en sangre para conducir. Con la modificación esa tolerancia será 0.

Esto ya se aplica en 13 provincias del país y 13 localidades con sus propias ordenanzas. Que se apruebe a nivel nacional no significa que las provincias acaten la adhesión a la norma. Mendoza ya informó que no lo haría y en San Juan el Vicegobernador Roberto Gattoni destacó que están estudiando no adherir. Las dudas se centran en lo que puede perjudicar a la industria vitivinícola la aplicación de esta nueva normativa.