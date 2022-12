Confesó en un video que mató a su presunto acosador: 'Nadie me va a volver a tocar'

En Tierra del Fuego sucedió un crimen que tiene en la mira a una mujer de 27 años quien será indagada. Ella misma confesó haber matado a su supuesto acosador a puñaladas. El video donde señala haber sido la responsable del hecho lo publicó en sus redes sociales, informaron fuentes de la policía.



Se trata de Florencia Eliana Mancilla. Ella está detenida desde el domingo, cuando tras de cometer el homicidio se grabó con las manos manchadas de sangre y explicó que había matado a Alexis Baciocchi. Él era tatuador y profesor de música de 35 años, que según dijo Mancilla, la acosaba sexualmente y amenazaba a sus hijos.



En el video que Mancilla publicó en las plataformas sociales explica “Discutimos y lo apuñalé, no sé cuántas veces. Entendí que nadie más me va a volver a tocar. Mi intención no era quitarle la vida, pero se movía mucho y no me dejó hacer algo limpio”. Su discurso fue mientras esperaba la llegada de la Policía y donde se la observa en estado de shock.



Lo que se pudo conocer es que Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad, cuando la joven tenía 14 años, y se investiga si después de ello comenzó una historia de acoso y abuso sexual. Por el momento dispusieron un peritaje sobre el teléfono celular tanto del hombre como de la mujer para verificar los antecedentes.