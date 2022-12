Condenaron a 6 años de prisión e inhabilitaron a Cristina por la causa Vialidad

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, integrantes del Tribunal Oral Federal 2 condenaron a la Vicepresidenta Cristina Fernández a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejecer cargos públicos en el marco de la causa por defraudación al Estado en la Causa Vialidad.

La Presidenta del Senado siguió la lectura del veredicto vía remota desde su despacho en el Congreso de la Nación desde donde brindará un mensaje de acuerdo a lo que anunciaron sus redes sociales.

El Fiscal Diego Luciani había pedido 12 años de condena y también siguió la audiencia desde su oficina. La condena fue emitida desde el edificio de Comodoro Py donde se agolparon varias organizaciones sociales en apoyo a la figura de la ex mandataria.

En el jucicio también estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años; Julio de Vido, ex ministro de Planificación; José López, ex secretario de Obras Públicas; Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad; Mauricio Collareda, jefe de Distrito N°23 Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad; Juan Carlos Villafañe, ex jefe de la Administración General de Vialidad Prov. de Sta. Cruz (AGVP); Raúl Daruich, responsable del Distrito N°23 “Santa Cruz” de la DNV; Raúl Pavesi, ex titular de la AGVP; Abel Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas; José Raúl Santibáñez, ex presidente del directorio de AGVP; Héctor Garro, ex presidente de la AGVP; y Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal.