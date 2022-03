Mató a su propio hijo para 'vengarse' de su ex pareja

Estuvieron en pareja casi 10 años. Pero hace dos semanas se separaron. El sujeto, fue calificado por la abuela del pequeño asesinado como un hombre violento y con obsesión de quedarse con la tenencia de Máximo.

La abuela manifestó “Mató a mi nieto para vengarse de mi hija”. Es así como la mujer detalló que este hombre hizo vivir un calvario a su hija. Fue una pelea en enero lo que derivo a la separación de esta pareja. La declarante aludió a que ella fue a ver a su hija y dio cuenta que Lazarte la tenía encerrada en una habitación. abuela de Máximo explicó el calvario que vivió su hija, brindando detalles de los hechos de violencia que sufría. Tras esto es que la madre (Matilde) se mudaron, lo que acrecentó los problemas.

El sábado Matilde llevó a su hijo para que pasara cuatro días junto a su padre. El martes lo fue a buscar al nene pero no tuvo respuesta, llamó a su ex y no paso nada. Por esto es que comenzó a preocuparse. Luego de unas horas la hermana de Lazarte encontró los cuerpos. Es que Lazarte mató a Máximo y luego se quitó la vida.

De acuerdo a la información policial, el cuerpo del nene de 3 años estaba tirado en el piso, carbonizado, en un cuarto en construcción dentro de la vivienda y su padre, a pocos metros.