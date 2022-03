¡Verde y fresco! El contrabando de dólares que no para en las aduanas

La AFIP viene desarticulando el mismo tipo de maniobra en los pasos fronterizos de Misiones, Salta y La Quiaca. ¿En qué consiste? Los infractores esconden una suma importante de dólares no declarados en el acondicionador de aire de camiones.

La normativa vigente permite transportar hasta US$ 10.000 declarados, mientras que los detenidos usualmente llevan una suma superior a los US$ 70.000. Este jueves la AFIP secuestró en la provincia de Jujuy US$ 75.600 escondidos y sin declarar en el aire acondicionado de un camión en tránsito que provenía vacío desde Paraguay.

La maniobra fue desarticulada por los agentes de la Aduana en el Paso de Jama, en Jujuy, cuando el camión se dirigía hacia la localidad trasandina de Iquique. Los agentes aduaneros revisaron el camión como parte de un control de rutina. Comenzaron con la cabina interior y luego examinaron la exterior.

Noticias Relacionadas Escondía miles de dólares en un lugar insólito del camión y lo atraparon

No es la primera incautación que realizó la AFIP-DGA este verano, ya que esto se repitió en diversos pasos fronterizos del país. En Iguazú, Misiones, secuestraron US$ 15.000 y en Salvador Mazza (Pocitos), Salta, US$ 38.300 y $ 190.000.

Por su parte, en La Quiaca desde que comenzó el año fueron descubiertos US$ 480.000 escondidos en vehículos que se dirigían a Bolivia, con la ayuda del perro Kuai, entrenado para la detección de divisas en el centro canino de la AFIP.

En enero de este año, durante los controles aduaneros en la frontera La Quiaca-Villazón, en Jujuy, el can Kuai detectó que había 359.800 dólares y 312.360 pesos ocultos en un auto particular que intentaba cruzar el dinero de forma ilegal a Bolivia.

Los viajeros informaron que solo contaban con 10.000 dólares dentro de un paquete en un bolso de mano. Sin embargo, durante la verificación se encontraron cinco fajos de dinero, superando el monto declarado.

fuente télam