Fuego en Corrientes: las fuentes laborales son gravemente afectadas por los incendios

En la última semana los ojos de todo el país se posaron sobre Corrientes debido a los intensos incendios que arrasaron con 800 mil hectáreas. En contacto telefónico con Canal 13, el jefe de Bomberos Voluntarios de la localidad de Virasoro, Méndez Santos aseguró que la situación es muy complicada ya que muchos habitantes están perdiendo sus fuentes laborales.

Galpones enteros con tractores para el trabajo consumidos en llamas dejan a muchas familias sin el pan de cada día. “Está afectando el trabajo, acá tenemos un lugar en donde se producen seis yerbas y está parado todo, porque con el calor se están muriendo todas las plantas y no se puede cosechar”, contó Méndez Santos

Los incendios forestales castigan a 8 departamentos de la provincia según el parte diario de incendios de la nación.

Aunque en esta localidad el fuego se encuentra relativamente controlado por estas horas, cerca de allí, en Santo Tomé a 63 kilómetros, están batallando sin tregua. De manera que no hay margen para descasar.

El escenario es desolador, los animales muertos y la fauna destruida por las llamas, imprimen la postal de la muerte en la retina de los brigadistas, que ansían la llegada de la lluvia que en Virasoro no se ha presentado. “Hay animales muertos, se caen los alambrados, los animales tienden a disparar, los dueños no saben dónde están sus vacas y sus caballo”, dijo y agregó, “lamentablemente en nuestra zona la lluvia paso cerca pero no llegó. Seria lindo porque nos ayudaría, desde hace semanas lo venimos combatiendo”.

Llegó ayuda de Buenos Aires, una dotación 140 brigadistas y 3 helicópteros hidrantes asistió en el lugar, pero el fuego no da tregua. Se trata de una realidad que los viene castigando desde hace algunas semanas y que está destruyendo el provenir de los habitantes de varios departamentos de esa provincia: Caa Catí, Mercedes, Concepción III, San Miguel, Curuzú Cuatiá, Ituzaingó, Santo Tomé, Loreto, Virasoro y San Martín

“La gente ya se quedó sin su fuente de trabajo” reiteró Méndez preocupado por la educación de los más chicos que indudablemente se verá afectada por esta situación, “se viene el tema de las clases y cómo van a hacer para mandar a sus chicos a clases si no van a tener para comprar ni los útiles ni los guardapolvos”, lamentó el brigadista.