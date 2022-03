"Seño mi pareja me pega" el desesperado pedido de una mujer en el cuaderno de su hijo

Una mujer de Godoy Cruz, Mendoza, pidió ayuda desesperada a la maestra de su hijo enviándole una nota en el cuaderno de comuicaciones de su hijo.La noticia trascendió y generó la intervención de la justicia de la vecina provincia.

El agresor fue demorado y puesto a disposición de la justicia según trascendió en las últimas horas. "Seño, sé que puedo contar con usted, necesito que me ayude y cuando lea esta nota. Por favor, mande a la policía a mi casa, mi pareja me pega y no tengo celular, su nombre es, (agrega el nombre de su agresor)", había escrito la mujer en el cuaderno de su hijo.

El hecho se produjo en la tarde del martes cuando el alumno entró a clases y le mostró el cuaderno a su maestra. La docente de inmediato dio aviso a la Dirección General de Escuelas (DGE) cuyas autoridades decidieron elevar la denuncia correpondiente.

Cuando el móvil policial llegó a la casa de la familia encontró a la mujer en un estado aberrante y desesperante. estaba encerrada en el baño con signos de haber sufrido violencia. Contó que "hace cuatro meses que su pareja la mantiene incomunicada y que sufrió golpes y maltrato verbal".

El sujeto acusado fue detenido y puesto a disposición de las autoridades judiciales que deberán decidir la acusación y la imputación contra el agresor. No es la primera vez que sucede algo así. En junio del año pasado otra mujer había pedido ayuda de esta manera y por ello actuaron desde la justicia. "Necesito ayuda, soy víctima de violencia de género, mi marido no me deja ir, llamar a la policía", había manifestado mediante una nota escrita que envió a la escuela de su hijo.

Fuente Crónica