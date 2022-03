Advertencia en un colectivo de La Pampa: “el de gorra roja te mira todo el tiempo”

Un hecho insólito ocurrió en un colectivo cuando una joven, Pilar Patek, viajaba a Pehuajó en la provincia de La Pampa, otra joven advirtió que un pasajero la observaba mucho y se preocupó.

Para alertarla de un posible peligro le pasó un papelito desde el asiento de atrás con un mensaje escrito con lapicera: “Fijate que el de gorra roja te mira todo el tiempo. Yo me bajo en Trenque. Entre nosotras nos cuidamos”, decía.

La joven decidió publicarlo en su cuenta de Twitter y agradeció a Eliana Minghetti por la advertencia. "Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar cómoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atrás mío me pasó un papelito”, a esto agregó, “Gracias Eliana Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamos”, y acompaño el texto con la foto del papelito.

Siento mucha impotencia, ni siquiera se puede viajar comoda y tranquila. Iba mirando una peli en el micro cuando una chica que estaba sentada atras mio me pasa un papelito. Gracias Eliana Minghetti por avisarme y poder estar atenta. Entre nosotras nos cuidamosuD83DuDC9C pic.twitter.com/9wWlOx5VWy — ????? (@PilarPatek) March 14, 2022

Minghetti contó a Todo Noticias que primero pensó que el hombre que miraba a Pilar la conocía, “después me di cuenta de que no. Pilar no tenía acompañante y se acostó en las dos butacas. Pensé que estaba dormida, por eso decidí escribirle en un papel, para no despertarla”.

Pilar se dio vuelta tras leer el papel y le dijo que no era necesario que la acompañara que se bajaba en Pehuajó. “Me quedé hablando con ella porque este hombre no paraba de mirarla. Era constante e incómodo. Cuando el micro que une General Pico con Retiro. En Trenque Lauquen vimos que se bajó. Nos quedamos unos segundos observando dónde iba, pero en la terminal se perdió. Desapareció”, cerró.