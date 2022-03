Los insólitos videos del sanjuanino acusado de intento de femicidio

En las últimas horas se conoció que un conocido psicólogo sanjuanino y docente llamado Ariel Ignacio Moya está detenido por un caso de extrema gravedad en Mendoza. El hombre de 41 años está acusado de intento de femicidio en perjuicio de su pareja de 24 años, quien lucha por su vida en estos momentos. Moya es conocido en redes por sus posteos en Instagram y Youtube en el que brinda consejos sobre relaciones de pareja.

“Quería compartir con ustedes una pequeña idea que tuve, y es que escucho que muchas personas dicen que cuando están en una relación con alguien tienen que ser aceptados por como son y no necesitan cambiar nada. Pero, por otra parte, hay muchas cosas que cambian, y que de hecho, lo más interesante de estar con otra persona es aprender a cambiar cosas nuestras. Aprender a abrirnos y modificarnos y transformarnos. Si es para seguir siguiendo exactamente igual a como somos, para eso nos tenemos que quedar solos”, expresa en un video Moya.

En otros de sus videos, Ariel Moya expuso su teoría sobre los celos en las parejas y cómo manejarlos. "El hombre que cela a la mujer con algún otro se le ha metido que quiere a otro. Pero lo que pasa en realidad, de manera inconsciente, es que el celoso desea a ese objeto al cual culpa la mujer; o sea lo que está diciendo es que él se fijó en ese otro hombre", explica.

"Imagínense en la práctica que esté atendiendo a un hombre que sea muy celoso, y me diga que le preocupa el otro, y yo le diga bueno me parece que en realidad usted desea a ese tipo; en el mejor de los casos me asesina", manifestó Moya entre risas. Su comentario resulta inusual, teniendo en cuenta de la gravedad del caso del cual se encuentra implicado.

En tanto, Moya toca la guitarra criolla y canta flamenco. Estas virtudes generaron que fuera invitado y acompañara con su música a enfermos oncológicos a pedido de las autoridades médicas de la vecina provincia, tal como hizo en varias oportunidades en el Hospital Marcial Quiroga.

El caso se encuentra en pleno proceso investigativo. En la fiscalía trabajan en todos los detalles y tienen probado un caso intencional. Tanto es así que sostienen que el sospechoso cortó las sábanas para lograr la simulación de intento de suicidio. Desde que le notificaron la imputación, el psicólogo prefirió el silencio en el expediente.