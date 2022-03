Videos: Protesta y represión contra veteranos de Malvinas en el PAMI central

Este miércoles Veteranos de Guerra de Malvinas de todo el país, incluidos sanjuaninos, llegaron a la sede central del PAMI en Capital Federal, para hacer escuchar su reclamo sobre la atención que brinda la obra social de los jubilados a quienes quedaron con diferentes secuelas por la guerra o bien por sus problemas de salud propios de cada persona, dijeron.

Nicolás Albornó Guevara, desde el Centro de Veteranos 2 de Abril de San Juan contó a este medio que llegaron para reclamar al PAMI que se aplique la ley N° 191 que fue impulsada en el Gobierno de Néstor Kirchner, que luego no fue respetada por los gobiernos como el actual. Debido a esto varios Veteranos carecen de ciertas coberturas y "necesitan algunas drogas o medicamentos que nos son cubiertos por el PAMI".

Por otro lado destacó que a los veteranos pudiendo cambiarse de obra social se los obliga a estar afiliados a PAMI Veteranos de Guerra descontándole mas de 4 mil pesos por mes por esas prestaciones que a veces no cumplen con las necesidades que puede tener un ex combatiente en materia sanitaria. "Nunca nos preguntaron que obra social queríamos, directamente nos obligaron a afiliarnos al PAMI", destacó el Veterano sanjuanino.

Las idea de la protesta era ser recibidos por Luana Volnovich pero no estaba en el edificio por lo que fueron atendidos por el Sub Gerente en un lugar que no era apropiado para atender a todos los representantes de las provincias. "No vinimos a protestar, vinimos a pedir lo que nos merecemos", dijo Albornó.

Mientras se desarrollaba esa reunión se produjeron los incidentes que se ve en las imágenes entre los Veteranos y la Policía de Rodríguez Larreta. "Hay varios heridos y detenidos, para nosotros esto estaba preparado, cuando entramos se desencadenó todo", dijo el ex combatiente sanjuanino.

"Esto cae mal porque hirieron a la historia viviente de nuestra Patria, el otro día tiraron cosas contra el Congreso y nadie hizo nada, hoy que no hicimos daño nos golpearon", dijo apesadumbrado el Veterano de Guerra.