Tras cuestionar a Macri, Morales no quiere a Javier Milei en "Juntos por el Cambio"

Tras cuestionar al ex presidente Mauricio Macri, por haber reivindicado al menemismo, el gobernador de Jujuy y titular de la Unión Cívica Radical (UCR), , Gerardo Morales, rechazó este sábado una alianza de Juntos por el Cambio (JxC) y con el dirigente libertario Javier Milei, quien se mostró cada vez más cercano a los llamados “ halcones” de la coalición opositora.

Con respecto a la incorporación del economista, Morales fue tajante: “No es que no me guste él. Yo no comparto para nada la irrupción antidemocrática producto de las falencias y debilidades de la política. Que Milei sea lo que es es culpa del Frente de Todos (FdT) y de Juntos por el Cambio”. Y agregó: “No haría una alianza política con Milei, porque mirá lo que pasa con este gobierno. Llegaron amontonados y mirá cómo está el Frente de Todos”.