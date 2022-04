Una mujer fue a hacerse una cesárea y no volvió: lleva 11 días desaparecida

Una familia de Buenos Aires se encuentra atravesando una preocupante y horrenda situación debido a la desaparición de una mujer embarazada. Esta persona tenía un turno programado para que le practicaran una cesárea, pero nunca llegó al centro asistencial y ya se cumplieron 11 días desde la última vez que la vieron.

Se trata de una mujer llamada Claudia Vidir Díaz, quien el 15 de marzo salió de su casa para que le practicaran una cesárea en un establecimiento médico en la localidad de Isidro Casanova. Ella iba a dirigirse por sus propios medios a este centro médico, pero sorprendentemente nunca llegó.

Ante esta situación Gaetano Testa, esposo de Díaz, comenzó a desesperarse y a buscarla por todos lados. Se dirigió a distintos hospitales como el Paroissien de San Justo, pero sin tener éxito. A raíz de ello comenzó a compartir fotos en las redes sociales y a hablar en distintos medios de comunicación para que lo ayuden a buscar a la madre de su hija de 12 años.

"No hay pistas, es como buscar a ciegas. Volví a salir a buscarla y no pude encontrarla. Quiero que su foto se difunda por todo el país. Su hija de 12 años la está esperando en casa. Queremos que vuelva, es lo único que nos importa, porque su familia la espera, la reclama y quiere que esté acá. Yo ya no sé qué más hacer”, expresó Testa al medio Crónica.

Otra persona que habló con la prensa fue la hermana de Claudia Vidir, quien aseguró que no sospecha ni desconfía de su cuñado por el momento. “Yo a Gaetano no lo acuso. No pongo las manos en el fuego por nadie, pero él fue la última persona que la vio y no podes estar tan tranquilo y no salir corriendo a buscar a su mujer”, aseguró.