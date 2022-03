A 200 km/h, chocó a 7 autos y mató a un motociclista: 'Me perseguía el diablo'

Un joven de 19 años fue protagonista de una tragedia en el barrio General Bustos de la capital de Córdoba. A bordo de una camioneta de alta gama y a casi 200 kilómetros por hora, atropelló y mató a un motociclista y chocó a siete autos estacionados en la vía pública. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, el joven identificado como Franco Nicolás Cabrera Guevara conducía a más de 150 kilómetros por hora.

Allí fue cuando comenzó con su raid en el que chocó a una fila de siete autos que estaban estacionados. En el medio, la Jeep Grand Cherokee que manejaba Cabrera Guevara impactó con Gonzalo Uliana, un motociclista de 29 años que salió despedido hacia el jardín de una casa de la zona y terminó falleciendo, según constató el servicio de emergencia de Córdoba capital. El velocímetro quedó clavado en 200 km por hora.

Esto, tras haberse llevado por delante los autos, y la rueda delantera de la camioneta salió volando tras el impacto con la moto. En el camino también dio contra otra camioneta que fue a parar encima de la vereda con los hierros retorcidos. Según cuentan los testigos, el conductor de 19 años se bajó de la camioneta e intentó huir a pie, pero fue detenido por los vecinos que presenciaron el trágico episodio.

El hecho ocurrió en la esquina de calles Julián de Cortázar y Francisco de Toledo. Uno de los testigos que presenció todo dialogó con El Doce TV y contó el breve cruce de palabras que tuvo con el conductor: 'Él estaba muy perdido, decía que lo perseguía el diablo. Cuando le pregunté qué había tomado me dijo que estaba limpio y que hizo solamente esto porque lo perseguía el diablo como en una película'.

El hombre también detalló como se enteró del accidente y cuál fue la escena que se encontró: 'Estaba por ir a buscar a mi hija a la escuela y escuché una explosión. Luego se ven autos en la vereda, por todos lados, un desastre'. 'Cuando vengo a ver donde cae la camioneta, porque salió volando, se bajó este chico jovencito y se quiso escapar, pero con otros vecinos lo corrimos y lo alcanzamos', explicó el vecino.

Otro de los testigos se salvó realmente de milagro, ya que contó que estaba en la calle “revisando un tren delantero”. 'Cuando lo veo venir me corrí justo porque si no me pasaba por arriba. Es increíble'. El vecino aclaró que Cabrera Guevara había pasado cinco minutos antes. 'Pasó a la misma velocidad, dobló en Juan B. Justo en contramano y no sé por qué volvió a pasar por acá', explicó.

El vehículo que produjo el accidente está a nombre de una mujer, aunque no tenía denuncia de robo. Ahora se esperan los informes de los peritos especializados para determinar las causas de lo ocurrido.