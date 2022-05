A una médica le prohibieron asistir a un hombre sin dinero y renunció: “Aguante la salud pública”

Una joven médica que llevaba a cabo su residencia en una clínica privada de Buenos Aires tuvo que renunciar a su cargo luego de desobedecer las órdenes de sus jefes que le había indicado que no atienda a un paciente porque no tenía dinero para pagar.

La historia de Florencia Barraza se volvió viral en Twitter, en donde además dio detalles de la indignante experiencia que le tocó vivir. En horas, su mensaje alcanzó 78.000 "likes" y 6.000 réplicas.

“Recién me tuve que pelear con la enfermera y (con la) directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar. Lo suturé igual y renuncié. ¡Prefiero siempre el Estado antes que al vil empresariado. Aguante la salud pública!”, escribió la joven.

“Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo: ‘no, en los privados las cosas no funcionan así’. En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos”, continuó.

Cabe remarcar que no es la primera vez que Barraza deja en claro su vocación por la medicina. En 2018, cuando se recibió: “¡Ahora puedo recetarles a las pibas Misoprostol! Porque soy mujer, médica y feminista”. Ese posteo logró más de 87.000 "likes".