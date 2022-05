Aparecieron nuevas pistas sobre el paradero de Guadalupe Lucero

A diez meses de la desaparición de Guadalupe Lucero, su mamá, recibió una nueva pista sobre el paradero de su hija. De acuerdo con lo que mencionó en su cuenta de Facebook "Ayer 14, por el jueves, recibí de nuevo otra carta por correo Argentino, es la tercera que llega a mi domicilio. Dicha carta viene desde bahía Blanca. La cual menciona una dirección de Anchorena, San Luis".

Del mismo modo indicó: "En dos oportunidades les avisé a la Federal porque junto a esa carta me llegan llamadas anónimas a mi celular y nadie me habla del otro lado, las llamadas siempre son cada 1 hora, empiezan a las 23 hasta las 3 de la madrugada". Sumado a ello dijo "Ayer mandé la carta a la Federal y no tuvimos respuesta, a lo cual mi papá viajo a Anchorena, que es el lugar donde nos menciona que está Guadalupe".

Guadalupe hoy tiene 6 años y se sigue sin conocer datos sobre su paradero. Por ello es que cada dato es una esperanza. Sobre la última pista que fueron en persona a ver si había certeza, señaló: "Recién me avisa mi hermana que el pueblo de Anchorena, San Luis, los corrió, y que el hombre de la casa estaba nervioso y los trato mal".

Guadalupe es de tez trigueña, tiene cabello lacio, por debajo de los hombros, un lunar en la mejilla izquierda y al momento de su desaparición vestía una campera parca negra con capucha, buzo rosa y llevaba botas negras. Cualquier información comunicarse al 134 o al 911.