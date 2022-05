Aparecen restos del kayak del sanjuanino y las tareas para hallar el cuerpo se complican

En la mañana de este lunes, el Jefe de la Prefectura Naval, Prefecto Mayor Miguel Ángel Nardelli, comunicó que se encontraron restos de un kayak en la zona donde se vio por última vez al kayakista, Julián Escobar. Se trata del sanjuanino que el pasado miércoles fue alcanzado por una tormenta, mientras se encontraba realizando la actividad deportiva con su compañero, José Caballero, en las gélidas aguas del Canal Beagle.

En diálogo con una radio local, el prefecto afirmó que hasta el momento no han podido dar con el paradero de Julián Escobar, pero si lograron identificar el lugar donde sucedieron los hechos. ‘Se han divisado los restos del kayak de Escobar, agregó. No obstante, en el lugar ya sea por tierra o por el Canal ‘es casi imposible llegar por las características de la zona que sobre la costa es una barrera de piedra sumergida’.

‘Por las condiciones que se han dado hasta ahora no nos ha permitido llegar a la costa con una embarcación y poder traer los restos del kayak y buscar específicamente en la zona donde fue visto por última vez’, amplió.

En relación a la búsqueda del cuerpo por aire, Nardelli señaló que el helicóptero de la empresa HeliUshuaia fue hasta el lugar dos días desde que ocurrió el hecho. Sin embargo ‘el helicóptero es de una empresa privada y no está a disposición nuestra; sí lo ha hecho de forma particular, como colaboración. En ese helicóptero ha ido gente de Defensa Civil que poco pudieron recorrer la zona por las condiciones y el tiempo de permanencia del helicóptero fue muy poco’.

Por último, el prefecto manifestó que la búsqueda no es imposible, ya que las distancias son largas. En ese sentido, comentó que están tratando de desembarcar lo más cerca de la zona. ‘Se tienen que dar las condiciones de como habitualmente o muchas veces vemos acá en nuestra Bahía, que esté totalmente en calma, sin olas, y por ahí con un bote de goma que nosotros no contamos porque tenemos uno semirrígido. El lugar es una barrera, como si fuera un arrecife, es una barrera de piedras donde no permite el paso con seguridad’, sentenció Nardelli quien aseguró que cumplidos los días de búsqueda con vida de Escobar, en horas de la noche del domingo se dio por finalizado el caso SAR (Búsqueda y Rescate), quedando un guardacostas en la zona.