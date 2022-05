Entrevista: Ayudó a un joven a volver a su hogar y se volvió viral

Diego País es un periodista deportivo que tuvo una gran acción. El joven ayudó a un chico de 18 años que tras su primer día de trabajo no lograba regresar a su casa que quedaba a más de 3 horas de viaje desde donde se encontraba.

El periodista habló en exclusiva con Tarde Trece, quien mencionó "es difícil estar en Capital, tenés que estar atento todo el tiempo". A la vez añadió sobre el caso concreto "sí, se que es una imprudencia sacar el perro tan tarde, pero somos varios los que lo hacemos para encontrar un hueco para antes de dormir para que el perrito pueda hacer sus necesidades". Fue así como vio a un chico muy joven. "El chico estaba tratando de volver a su casa y no encontraba el como" comentó. En ese momento se conmocionó.

De acuerdo a lo que señaló fueron varias cosas lo que lo conmovieron, desde su apariencia, su voz y su edad, ya que el chico tiene tan solo 18 años. Allí le comentó sobre su trabajo "que venía muy lejos y es muy común en Capital Federal que muchos vienen desde el conurbano viajando dos o tres horas ida y vuelta para ganarse el mango". A la vez aclaró "fue lo que más me terminó empujando 'este chico tiene que volver a su casa', porque la estaba pasando mal y aún le esperaban dos o tres horas más de viaje. Tal momento lo llevó a reflexionar que si no encontraba el transporte no iba a tener donde quedarse y por ello buscó la primera solución que pudo. Esto lo llevó a que lo llevará a la parada de colectivo para que pudiera llegar a su casa.

Ayer me pasó algo increíble, de esas cosas que te marcan, que te dejan pensativo. Jugué al fútbol como siempre con mi equipo ante un rival con el que ya tenemos pica. Perdimos. El regreso a casa fue masticando bronca. Me cociné, comí y saqué a pasear a Fili (mi perrito)… — Diego Esteban Pais (@diegoepais) April 12, 2022

Su pareja se sorprendió ante la idea pero al ver al chico no dudo en acompañarlo. En la misma línea comentó que su idea es que él cree en las personas sin importar su procedencia. "Cuando vi que este chico, que tenía semejante viaje, de inmediato vi a un montón de trabajadores que vienen todos los días a Buenos Aires" sentenció. A la vez mencionó "yo la verdad no haría ni loco la cantidad de horas para trabajar pero sé que lo hacen por la necesidad, para ganarse el mango". Su tuit tuvo un claro objetivo aunque la viralidad llevó a ver más posibilidad para el joven que tuvo un mal primer día de trabajo.