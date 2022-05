Prefectura aseguró que hay una posibilidad de encontrar con vida al kayakista

Luego de 7 días de búsqueda del kayakista sanjuanino Julián Escobar que realizaba una travesía en el Canal Beagle las probabilidades de encontrarlo con vida disminuyen, pero, la esperanza sus familiares y amigos se mantiene. Todavía queda una posibilidad de que el deportista haya podido salvar su vida.

Luego de siete días de búsqueda, el jefe de la Prefectura Naval de Usuahia, Miguel Ángel Nardelli, indicó que este último lunes divisaron en la zona restos del kayak del palista sanjuanino, sin embargo, este señaló que todavía existe una posibilidad de que Escobar se encuentre con vida. Señaló que, por las condiciones geográficas del lugar, cabe la posibilidad de que el deportista haya podido escalar unas rocas y resguardar su vida, pero que no puede dar señales desde el lugar donde se encuentra.

De esta manera, el jefe precisó ante Radio universidad de Usiahia, que las autoridades intentan establecer si Escobar logró salir hacia alguna zona costera y que permanezca sin comunicación debido a lo inhóspito del lugar o si sufrió alguna contingencia mayor.

Además, también brindó declaraciones en Radio Nacional, donde dijo que llegar a la zona es complicado, ya sea por agua o por tierra, y dijo ‘es casi imposible, por las características de la zona porque sobre la costa hay una barrera de piedras sumergida’. Asimismo, señaló que han identificado la zona en la que se produjo el naufragio.

Nardelli señaló que, ‘la búsqueda no es imposible, pero las distancias son largas. Nosotros estamos tratando de desembarcar lo más cerca posible, pero se tienen que dar las condiciones, que no haya olas’ y concluyó: ‘el lugar es una barrera, como si fuera un arrecife, es una barrera de piedras donde no permite el paso con seguridad’.

Este martes, desde el Fuero Federal, informaron que las tareas disminuyeron, porque dejó de ser 'búsqueda y rescate' por las posibilidades de hallar a Escobar sin vida.