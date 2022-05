Por un ingrediente ilegal, ANMAT prohibió la venta de unas barras de granola

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica prohibió este jueves a través de la Disposición 3015/2022 publicada en el Boletín Oficial productos de una marca de granola.

El organismo estableció prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el territorio nacional de: ‘Granola artesanal - sin azúcar agregada - sin conservantes Energizante con maca andina marca Nutrinola; Granola artesanal - sin conservantes - 100% vegan, nombre de fantasía: Cocada; Granola artesanal - sin azúcar agregada - sin conservantes, nombre de fantasía: Tradicional; Granola tropical - 100% vegan y Granola base - apto vegano - sin conservantes, Santa Fe – Argentina’ por carecer de registros sanitarios de producto y establecimiento, resultando ser productos falsamente rotulados y en consecuencia ilegales.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de una denuncia recibida en el Departamento Vigilancia Alimentaria y Nutricional de los Alimentos del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) en relación a la comercialización del primero de esos productos que no cumplía la normativa vigente.

Se consultó con la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria si el elemento en cuestión se encontraba registrado y la misma informó que en su base de datos no hay registros del producto con esos datos. Además, remarcó que la maca no está contemplada en el Código Alimentario Argentino (CAA) por lo que su uso como ingrediente no está permitido

Como consecuencia de ello se determinó que el producto ‘Granola artesanal - sin azúcar agregada - sin conservantes Energizante con maca andina marca Nutrinola’ se halla en infracción por carecer de registros sanitarios de producto y establecimiento, y contener un ingrediente no permitido en alimentos.

Los productos de la marca Nutrinola se hallan en infracción por carecer de registros sanitarios de producto y establecimiento, ‘resultando ser productos falsamente rotulados y en consecuencia ilegales’ por lo que no podrán ser elaborados en ninguna parte del país, ni comercializados ni expendidos en el territorio de la República.