¿Lo entregaron?: le robaron una mochila llena de dinero al cantante de La Beriso

Un nuevo episodio de inseguridad se produjo en la provincia de Buenos Aires y esta vez tuvo como víctima al vocalista de la banda llamada "La Beriso". El artista salía de un banco con una mochila repleta de dinero en efectivo cuando lo sorprendió un grupo de delincuentes que se la arrebató en cuestión de segundos.

Se trata de Rolando Cristian Satorio quien se trasladó hasta una entidad bancaria de Avellaneda, la cual esta situada en la intersección de Avenida Mitre y calle España. Se trataba de una sucursal del Santander de donde el vocalista retiró una gran cantidad de dinero en efectivo que metió en una mochila.

El músico se colocó la mochila y salió caminando tranquilamente hacia la vía pública. Justo cuando estaba por completar la sexta cuadra de su caminata fue abordado por tres motochorros. Uno de ellos bajó de su vehículo, lo tomó por el cuello para luego arrebatarle el dinero por la fuerza.

"Estacionó frente a su casa. Se bajó y vinieron como cinco motos. Uno se bajó, lo agarró del cuello, lo tiró al piso y le robó la mochila. Alguien lo batió, evidentemente. No hay manera de que te roben a la 1 del mediodía en pleno Avellaneda y que sepa que tenés plata porque saliste del banco. O te vendió alguien o estos son Dios. Otra no hay", expresó un testigo a medios locales.

Posteriormente fue el propio Sartorio quien se refirió a lo sucedido en sus redes sociales, agradeciendo por todos los mensajes recibidos y aclarando que estaba bien. "Estoy bien, no me hicieron ningún daño físico. No quiero hablar del tema, no voy a cambiar nada ¿Qué me van a devolver? Ya está. Es el sistema que vivimos. Hay que dar las gracias de que no pasó nada. Gracias por preocuparse", expresó "Rolo" en contacto con el medio Clarín.