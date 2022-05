Misterio: hallaron muerta a una mujer argentina en Brasil

Evangelina Trotta es dueña de una empresa de alquiler de buggies, y fue encontrada este último viernes asesinada a puñaladas en su casa de la localidad brasileña de Buzios. La Policía busca al autor o los autores del crimen, informaron fuentes de la fuerza.



Fuentes policiales informaron que la investigación comenzó cuando empleados de su empresa de turismo, que queda al lado de la casa, encontraron el cadáver y llamaron a la comisaría local y a los bomberos.A simple vista, los efectivos determinaron que la mujer había sido víctima de un ataque con arma blanca.

A estas horas del sábado no logran dar con el paradero de los culpables, en tanto, el cónsul argentino en Río de Janeiro, Claudio Gutiérrez, dijo que estaba realizando las averiguaciones con la Policía local sobre el episodio.



La mujer asesinada vivía hace 20 años en Buzios, era madre de tres hijos y propietaria de The Best Rent a Car, un negocio de alquiler de buggies para turistas, cercana a la playa Joao Fernandes donde habitualmente pasan sus vacaciones cientos de argentinos. Su cuerpo será sometido a una autopsia para recolectar más información.

Fuente: Télam