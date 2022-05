La nena que sufría bullying tuvo otra crisis en la escuela y quedó hospitalizada

Un nuevo capítulo lamentable en la vida de Agustina, la niña mendocina de 6 años que conmovió a todos tras contar el bullying que sufría en la escuela. La nena que había pedido no ir más a la escuela porque no aguanta las burlas de sus compañeros, volvió este jueves a la institución educativa. Lamentablemente, la víctima sufrió una crisis y su familia debió llevarla hasta el hospital.

Hace unas semanas se dio a conocer el caso de la niña que sufre bullying en un colegio de Tupungato luego de que su tía publicara un video en Facebook donde se ve a la menor muy angustiada por la situación que vive. Pero, este jueves, sus padres la convencieron de volver a la escuela pero al poco tiempo de ingresar volvió a tener una crisis.

“Terminamos en el hospital con mi hija llorando de angustia. Lamentablemente, no quisieron sedarla, pero fue un día muy complejo para la niña y para toda la familia”, contó Juan Carlos, el padre de la menor. “Tanto es así que a las 3 despertó llorando y a los gritos decía que estaba cansada de todo y de todos y que solo quería descansar en el cielo”, manifestó el hombre.

El lunes la niña tuvo que presentarse en la escuela pero al llegar no quiso ingresar, se puso a llorar y pedía no entrar. La estrategia de parte de la institución fue que la menor no retome la cursada con los mismos niños que le habían causado el daño, sino que estuviera con los estudiantes de segundo grado.

Así fue como la pequeña ingresó junto a su mamá a la escuela y fue recibida por sus nuevos compañeros, docentes y directivos. “Al principio estuvo contenta porque los chicos la recibieron muy bien, sin embargo, cuando llegó el momento de ser indagada por la psicopedagoga la situación empeoró. Allí la niña comenzó a llorar y a manifestar su dolor”, contó el padre de la pequeña.

En ese momento “entró en crisis y lo único que pedía era morir e irse de la escuela”, expresó el hombre. Luego de esta situación, la nena regresó a su hogar y sus padres determinaron que no quieren que retorne al colegio. “Mi idea es que estudie en casa, que me manden una maestra de apoyo y que siga con la asistencia de los profesionales, pero en mi casa. No quiero exponerla más”, sentenció y agregó que toda esta situación “es una pesadilla”.

fuente el sol