Otorgan el primer título no binario en la Universidad Nacional de La Plata

En un hecho inédito a nivel nacional, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) otorgará el primer título no binario de "profesore en Comunicación Social" de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. El pedido fue solicitado por le estudiante Mel Gutiérrez que, luego de recibirse, pidió el cambio en su diploma.

La aprobación de esa solicitud fue impulsada por la Secretaría de Género de la UNLP, que calificó al hecho como “un gran avance en materia de igualdad de géneros e inclusión". “Hoy me siento orgullose de ser quien quiero ser, me siento poderose y estas emociones que intento contagiar van aparejadas de un logro que es mío, pero es de todes quienes no vivan dentro del binario,” sostuvo Mel.

Le estudiante remarcó que “lo que no se nombra no existe, como dicen por ahí, con todo lo que la burocracia necesita de estos gestos". "Al nombrar lo que tanto la academia ha tardado en reconocer, quiero decirles que no tengan miedo y no dejen que ningún administrativo les venga a decir que no se puede", agregó.

Por su parte, la secretaria de Género, García Larocca señaló que "fue una lucha que dimos por el acceso al trabajo del colectivo LGBTIQ+". "Tener un título que representa tu identidad de género te posiciona desde otro lugar a la hora de ir a buscar un trabajo en el cual te traten como te sentís, como realmente sos, respetando tu identidad”.

Asimismo, destacó que “tiene que ver con una apuesta a seguir generando políticas que le hagan justicia a la búsqueda y al acceso al trabajo al colectivo LGBTIQ+”