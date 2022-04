Fue a hacerse una cesárea y no regresó: tras 20 días encontraron a la desaparecida

El pasado martes 15 de marzo se reportó la desaparición de una mujer aparentemente embarazada. Esta persona tenía un turno programado en una clínica para someterse a una cesárea, pero nunca llegó al centro asistencial ni regresó a su casa. Afortunadamente por la mañana de este lunes 4 de abril esta persona fue hallada.

Se trata de Claudia Vidir Díaz, una mujer de 52 años de edad, quien se retiró de su hogar para ir a un establecimiento médico en Isidro Casanova. Ella fue por sus propios medios pero finalmente no llegó al lugar por lo que Gaetano Testa, su marido, comenzó a preocuparse y empezó a contar la situación en distintos medios para que pudieron ayudarlo tanto a él como a su hija.

"No hay pistas, es como buscar a ciegas. Volví a salir a buscarla y no pude encontrarla. Quiero que su foto se difunda por todo el país. Su hija de 12 años la está esperando en casa. Queremos que vuelva, es lo único que nos importa, porque su familia la espera, la reclama y quiere que esté acá. Yo ya no sé qué más hacer”, expresó Testa en su momento al medio Crónica.

Afortunadamente para su familia ella ya fue encontrada dentro del Hospital Balestrini de Ciudad Evita y ya se reencontró con sus seres queridos. No obstante, esta situación generó un gran misterio debido a que los especialistas confirmaron que ella nunca estuvo embarazada y cuando llegó a este centro médico se presentó como "Ana". Debido a esto la fiscal del caso solicitó que sea sometido a pericias psicológicas y físicas.