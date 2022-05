Horror: testigo filmó cómo una mujer torturaba a sus 5 hijos

Una mujer fue denunciada por maltrato infantil tras ejercer violencia física contra sus cinco hijos, de entre 2 y 13 años, a quienes los ataba, no los alimentaba ni los llevaba al colegio. El hecho fue denunciado ante el Servicio de la Niñez de La Plata gracias a los videos grabados por una testigo. El caso de maltrato infantil se conoció luego de que Jésica, la denunciante, fuera testigo en primera persona de los reiterados episodios de violencia que ejercía la mujer contra sus hijos.

Según contó Jésica a C5N, le había prestado una habitación a la mujer, de quien era conocida, para que pudiera quedarse con sus hijos, debido a que estaba en situación de calle. 'Estuvo tres meses en mi hogar. Al principio el nene de 10 años comentaba que la mamá lo golpeaba y no le daba de comer. Ella me decía que no era verdad y que el nene no la quería. Comprobé que no les cocinaba, no los bañaba, no los llevaba al colegio ni al médico, siendo que el nene de 2 años tenía una pérdida importante de pelo en la cabeza, agregó.

En uno de los videos que pudo grabar la testigo, se la escucha a la madre acusada gritarle a uno de sus hijos más chicos: 'Callate porque están durmiendo', mientras lo zamarrea. La mujer, incluso, 'les ponía una media en la boca para que no lloraran. Una tarde, después de una golpiza, el bebé convulsionó. Un móvil policial lo llevó hasta la salita y yo volví a cuidar a los otros hermanos porque ella fue al hospital y estaba solos. Después de unas horas me pidió que la fuera a buscar porque no lo iban a dejar internado y eso me pareció raro'.

'A la noche era una tortura. Ella se iba y los dejaba en la habitación. Se iba todas las noches. Los golpes eran muy fuertes. Ató al nene de la reja de la ventana de la habitación con un bretel del corpiño. Ellos querían que yo los adoptara, querían tener una mamá, me decían que para sus cumpleaños lo único que querían era un saludo, una torta, que ella nunca les había hecho una. Que querían ir a la escuela. Decían que preferían vivir en un hogar', contó.

(Fuente: Minuto Uno).