Una docente obligó a sus alumnos a estar parados al sol casi cuatro horas

Una grave denuncia se radicó recientemente en la provincia de Corrientes en contra de una profesora. Esta presentación acusa a la docente de haber dejado a sus alumnos parados durante casi cuatro horas seguidas al sol como 'castigo' por supuestamente haberle escondido un objeto.

Todo se habría dado en las inmediaciones de la Escuela Regional de Agricultura, Ganadería e Industrias Afines (Eragia). Allí una maestra fue acusada de dejar desde las 11:00 hasta las 14:30 a sus alumnos parados a plena luz del sol. No sólo fue eso sino que no les permitía tomar agua, ni almorzar, ni ir al baño, ni tampoco sacarse los abrigos que tenían puestos.

La mujer les aplicó este 'castigo' porque supuestamente le quitaron una herramienta de trabajo sin que ella se diera cuenta. Además de este maltrato les quitó sus teléfonos celulares a los chicos y les prohibió que se comuniquen con sus padres. Eran un total de 40 alumnos. Esta indignante situación terminó cuando una de las chicas sufrió un ataque de pánico y se desmayó.

'No les permitía desabrigarse, tomar agua, se mofaba de los alumnos, los violentó verbalmente hasta las 14.30, cuando una alumna, que le había expresado varias veces que se sentía mal, tuvo un ataque de pánico y se desmayó. A las 11.40, había ido la madre de una de las alumnas de sexto año que tiene un bebé de ocho meses con problemas de salud y que debía volver a su casa a darle la leche. El profesor le expresó que la chica no se iba a poder retirar y que se fuera porque si no también iba a quedar retenida', denunció una mujer llamada Ailin Morales en redes sociales.