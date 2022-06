Polémico: despidieron en redes a un motochorro asesinado en Buenos Aires

El miércoles pasado, una joven de 27 años se resistió al robo de dos motochorros y terminó asesinado a puñaladas a uno de ellos. El hecho ocurrió en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, en Quilmes. En las últimas horas el joven ladrón fue despedido en redes sociales: "Tenía toda una vida por delante".

El joven que murió se llamaba Rodrigo Manuel Yugar (21), más conocido como “Chapu” o “Chapulin”. Yugar falleció luego de que la mujer lograse asestarle un cuchillazo limpio en el pecho, a la altura del corazón. "Qué hago sin vos, mi hermanito del alma, estoy muerto", escribió en Facebook un familiar del joven.

"Cuánto dolor Dios, por qué no me escuchaste cuando te hablé, Chapu. Te vamos a extrañar siempre, dejaste un vacío inmenso en nuestras vidas. Que Dios te tenga en la gloria. Volá alto, Chapu", expresó otro allegado al motochorro. "Ojalá algún día puedas ver esto. ¡Te adoro y sos mi amor de siempre! Volá alto, mi negro lindo. No te merecías esto y todo el mundo lo sabe. ¡Sos y siempre vas a ser el amor de mi vida! Besos al cielo", agregó una mujer que sería la pareja de Yugar.

Cómo se produjo el intento de asalto

El episodio tuvo lugar Quilmes, Buenos Aires. La joven salió de su casa para dirigirse a su trabajo y luego de cruzar la calle fue interceptada por dos hombres (Rodrigo Manuel Yugar y Kevin De Vaux) que se desplazaban en una motocicleta. Rodrigo descendió del rodado simulando tener un arma de fuego e intimidó a la joven, a la que amenazó para que entregara sus pertenencias. A pesar de sus súplicas, el hombre de 28 años no depuso su accionar.

En esas circunstancias, la mujer comenzó a tironear de la cartera con el asaltante y el conductor de la moto bajó de la misma y extrajo una cuchilla, mientras que le gritaba a su cómplice que le disparara a la chica. Luego, forcejeó con el delincuente que portaba la cuchilla y logró sacársela.

Acto seguido, apuñaló en el pecho al “Chapu” que cayó al suelo malherido. Posteriormente, la mujer de 27 años comenzó a gritar y a solicitar auxilio, por lo que salieron sus padres a la calle, mientras que el asaltante ileso escapaba en la moto, dejando a su cómplice en el lugar. Rodrigo murió desangrado a raíz del ataque efectuado con el arma blanca en el lado izquierdo superior de la tetilla izquierda.

