Joven estudiante contó que fue víctima de abuso en plena clase

Un desgarrador relato fue el que se animó a sacar a la luz una joven estudiante en medio de una clase. El fuerte hecho se dio este miércoles en un colegio de Río Negro cuando en pleno taller de lenguaje, la alumna reveló que había sufrido abusos sexuales, según informó el sitio RioNegro.com.ar.

Según la fuente, la profesora y los compañeros de la muchacha vislumbraron que tenía una historia que la oprimía y que necesita expresar. Fue entonces que, en plena clase contó que había sufrido un abuso sexual por parte de un conocido de su familia hace dos años.

‘El tema me tocó muy de fondo y comencé a llorar. Pensé que lo había superado, pero no podía retener el llanto y la impotencia que tenía’. La joven alumna reveló con detalles que el ataque se dio cuando ella tenía 14 años.

‘En aquel tiempo mi mamá ayudó a una persona que se había quedado sin hogar porque su familia lo había echado de su casa. Entonces mi mamá lo ayudó y él se quedó a vivir en nuestra casa, junto a mi hermana y mi cuñado’, recordó y contó.

Luego prosiguió: ‘Una mañana se metió en mi cama y comenzó a manosearme hasta que me desperté asustada por lo que estaba pasando. En ese momento, me amenazó para que no hablara. Yo tuve miedo y no le dije a nadie porque esta persona me amenazaba con que iba a lastimar a mi mamá. Como consecuencia de eso, nunca hablé, me callé’.

En los talleres de estas características los estudiantes logran identificar situaciones de violencia y abuso. Y, ante cualquier sospecha, el equipo escolar activa un protocolo con el que acompaña a la víctima y deriva el caso a la Justicia para que se investigue. ‘En la escuela estos temas se tocan mucho, los profesores se animan a charlarlo en diferentes materias’, señaló la víctima.

Luego de su revelación, la muchacha se reunió con una psicóloga de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI) del Ministerio Público Fiscal de Río Negro, donde le informaron cuál es el procedimiento a seguir.