Lo allanaron por violencia de género y le encontraron un misil gigante

Una situación completamente insólita e inesperada se vivió recientemente en Buenos Aires, más precisamente en el partido de Tres de Febrero. Lo que ocurrió fue que un grupo de uniformados fue a realizar un allanamiento en la vivienda de un hombre que cometió un hecho de violencia de género. Lo sorpresivo ocurrió cuando lograron entrar al domicilio y se toparon con un misil gigante.

Todo ocurrió en el interior de una vivienda del partido bonaerense de Tres de Febrero, lugar donde llegó el personal de División Contravenciones y Faltas contra el Orden Público junto con efectivos de la Policía Bonaerense para realizar un allanamiento. Esto se debía a que el propietario estaba vinculado a hechos de Lesiones, Amenazas, Violación de domicilio y Desobediencia.

Debido a esto mediante una orden judicial los uniformados ingresaron a la vivienda y, si bien se esperaban encontrar armas, se sorprendieron al hallar un cohete calibre 89 milímetros 'BR 65-GS' de 1,91 metros de largo, 88,8 milímetros de circunferencia de cabeza y de unos 70 milímetros de cuerpo.

En ese contexto se confirmó que la vivienda es de un ex miembro de la Fuerza Aérea. Sin embargo vale aclarar que ese no fue el hombre detenido por violencia de género. Sumado a esto se informó que en la casa habían once personas, de las cuáles 6 eran menores de edad.