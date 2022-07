Lanzaron el III Foro Mundial de DDHH: 'Los derechos humanos no son curro'

El presidente Alberto Fernández junto al premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, lanzó el III Foro Mundial de Derechos Humanos. Es así como dieron a conocer que el evento se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires en mayo de 2023, en el marco de los festejos por los 40 años desde el retorno de la democracia en la Argentina.

En este marco, el presidente de todos los argentinos señaló “Los Derechos Humanos son una bandera que inalterablemente levantaremos para ser una sociedad mejor”. Al mandatario lo acompañaron el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria; la directora del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos CIPDH-UNESCO, Fernanda Gil Lozano; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, y la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Buscarita Roa.

Cabe decir que el Foro Mundial de Derechos Humanos es un espacio de debate público sobre los Derechos Humanos en el mundo, sobre los principales avances y desafíos centrados en el respeto a las diferencias, la participación social y la reducción de las desigualdades, promoviendo la equidad e inclusión social. Está concebido para aproximar e integrar organizaciones nacionales, regionales e internacionales con compromiso en la vigencia de los derechos humanos.

En tanto el presidente honorario del comité organizador del Foro, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que “los Derechos Humanos y la democracia son valores indivisibles. Si se violan los Derechos Humanos las democracias se debilitan y dejan de ser democracias”. En la misma línea Pérez Esquivel explicó que organizar el Foro “no es solo reflexionar y hacer diagnósticos, que lo tenemos, si no que podemos construir para fortalecer la vida de nuestros pueblos. Los Derechos Humanos no solo es paliar únicamente el dolor de los que sufren, es una acción transformadora y liberadora de los pueblos”.

La programación de este foro estará compuesta por plenarios y debates con especialistas nacionales e internacionales sobre los temas de la agenda de derechos humanos. Un gran número de actividades serán realizadas por movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil e internacionales, gobiernos, sistemas de justicia, poderes legislativos, instituciones académicas, de investigación y afines, entre otros. El Foro también prevé una importante agenda cultural. Incluye muestras de cine, teatro, literatura, danza, música, artes plásticas, ferias de economía solidaria y espacios de radio y TV.