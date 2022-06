El presidente Fernández le pidió la renuncia al ministro Matías Kulfas

El presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro de Producción, Matías Kulfas, uno de sus alfiles más cercanos y uno de los miembros del gabinete económico. Fue luego de que la vicepresidenta Cristina Kirchner cuestionara públicamente información off the record en su contra, que habría surgido de su cartera.

Más allá del hecho puntual, se trata de uno de los funcionarios apuntados por la vicepresidenta en repetidas oportunidades. Según aseguraban hace meses en el Gobierno, no estaba en los planes del Presidente desplazarlo, aunque recientemente habían retirado de su órbita la secretaría de Comercio -que estaba a cargo entonces del kirchnerista Roberto Feletti- para ponerla en manos de Economía.

“El Presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia al ministro Matías Kulfas”, informó oficialmente la portavoz, Gabriela Cerruti, esta tarde cerca de las 14.30. Poco antes, había trascendido un tuit donde el Presidente tomaba distancia de la información off the record que había reproducido Energía Argentina, atribuyéndola a Kulfas, y que a su vez había reproducido Cristina Kirchner, con duras críticas contra los funcionarios que hablan en off. Las críticas anónimas son una de las principales quejas de la vicepresidenta contra Alberto Fernández y los miembros de su entorno desde hace meses, si bien dentro del kirchnerismo también es habitual ese tipo de prácticas.

“Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas”, había dicho este mediodía Cristina Kirchner, sumándose a un tuit de la cuenta de Twitter Energía Argentina que denunciaba a aquellos “funcionarios del off que además de no saber, mienten y utilizan al periodismo para hacer operaciones políticas en contra de la Vicepresidenta”.

Ese mensaje iba acompañado de una captura de un mensaje en off distribuido desde el Ministerio de la Producción a distintos periodistas el día previo, poco después del discurso durante el aniversario de YPF donde Cristina Kirchner le pidió a Alberto Fernández que “use la lapicera”. El mensaje off the record que surgió, según Enarsa, desde Producción, decía: “La lapicera la tienen que usar los funcionarios de Cristina, que fijaron las condiciones para darle la construcción de las cañerías del gasoducto de Vaca Muerta a Techint. Es IASA, con funcionarias designados por ella, quienes hacen las licitaciones”.