Estafador le hackeó el celular a ex diputada y lo atraparon porque usó su propio nombre

Un hombre fue descubierto en la gran estafa que estaba llevando a cabo porque cometió un error garrafal. El sujeto le hackeó el celular a la ex diputada, Cynthia Hotton e intentó estafar a sus contactos, pero cayó porque utilizó su propio nombre, más datos personales ayudaron a incriminarlo, según informó Diario Crónica.

El hecho ocurrió en la tarde del lunes. El pirata informático empezó a pedir grandes sumas de dinero a los contactos de Hotton, haciéndose pasar por la funcioaria, pero no tuvo éxito porque utilizó sus datos reales, facilitándose así su nombre, apellido, DNI y CUIL, con el que su treta de engaño fue intervenida por personal de seguridad expertos en la materia.

‘Me acaban de informar que mi cuenta de teléfono ha sido hackeada, y muchos están recibiendo mensajes desde mi número de whatsapp solicitando depósitos, y obviamente no soy yo. ¡Desde ya les pido mil disculpas!’, publicó Hotton en su cuenta de la red social Twitter, luego de recibir varios llamados de sus contactos, quienes buscaban verificar si la solicitud de dinero provenía realmente de ella.

Según se detalló, el mensaje del estafador decía: ‘Buen día. ¿Te puedo molestar por un favor? Necesito realizar una transferencia y no me deja entrar al home banking. ¿Lo podrás hacer vos y más tarde te lo reintegro? –Dale. -65.000$ es el importe. Podés?. –Sí, pasame el cbu. 0000007900233081884690. Cuit 23-30818846-9. Fabricio Emanuel Nuñes’., fue una de las conversaciones por el sitio de mensajería que lo incriminó.

La ex diputada tomó cartas en el asunto y desde su oficina laboral en la Cancillería escribió: ‘Quiero informar a todos lo antes posible para que no realicen ningún depósito porque el pedido no es mío. Lamento mucho esta situación engorrosa, voy a realizar la denuncia correspondiente para que este tipo de estafas no le vuelva a suceder a ningún otro argentino’.