Un incendio destruyó una vivienda pero la imagen de la Virgen quedó intacta

Los vecinos de La Angostura aseguran que fue un milagro. Los creyentes confirman esa teoría, mientras que los que están fuera del catolicismo intentan darle una explicación lógica. Es que una vivienda se incendió por completo este martes y lo único que quedó de pie fue una estatua de la Virgen María y un caniche que logró escaparse de las llamas.

El incendio ocurrió en una vivienda ubicada en la calle La Mosqueta 221 sobre las 21 horas del pasado martes. Dos perros que estaban en su interior quedaron atrapados y murieron como consecuencias de haber inhalado humo, mientras que otro logró escapar.

'En 20 minutos no quedó nada. Tengo dos hijos que no estaba en la casa, solo estaban mis caniches chiquitos. Tenía tres, la mamá y la bebé que murieron por el monóxido. No se calcinaron, pero fallecieron intoxicados', aseguró la dueña de la casa en una entrevista a AVC Noticias.

Una vez que la dueña logró entrar a la casa, se dio cuenta que lo único que había quedado era la virgen. 'Una de las compañeras de mi hijo, que ingresó conmigo y mi hijo, señaló la puerta. Y dice que lo único que no se quemó es la Virgen. La estatua quedó blanca. Solo se marcó un poco su rostro y ese es el milagro. Por ella voy a seguir. Y tengo mucha gente que me ama y agradezco eso. Hubo milagros de amor del pueblo de La Angostura', describió.