Horas decisivas: mientras definen el nuevo ministro, analizan un feriado cambiario

Luego de largas reuniones y una danza interminable de nombres de potenciales reemplazos de Guzmán, nacen nuevas conjeturas. Ahora, con una definición interna que aún no es comunicada a la población, en el seno de la dirigencia gubernamental, planifican como paliar la problemática económica actual. Uno de las estrategias que analizan es declarar el feriado cambiario para este lunes 4 de julio.

Varios de los profesionales que asesoran al ejecutivo nacional ponen como posibilidad establecer el feriado cambiario y bancario para la jornada del lunes. Esto se da luego de la abrupta renuncia de Martin Guzmán. Si bien en Estados Unidos es feriado debido a la fecha en que celebran la declaración de la independencia, la economía sigue girando y el actual panorama preocupa. No solo por la cifra del riesgo país, que es de aproximadamente 2500 puntos, sino por el precio del dólar y la estimación del índice de inflación, que los especialistas aluden a que será cercana a los 5 puntos.

Pero ¿ Qué es el feriado cambiario?. Se trata de una medida implementada por el Gobierno, a través del Banco Central, el ejecutivo y el Ministerio de Economía que determina que un banco o todos los bancos del país suspendan su actividad de compra y venta de moneda extranjera por el lapso de una jornada. Aunque en el peor de los casos puede extenderse a dos. De este modo el mercado de cambio está cerrado. No hay operaciones de comercio exterior por un día.

Las medidas están sujetas al nombre que designen desde el Ejecutivo para que quede al frente del Palacio de Hacienda. Aunque el mayor problema esta puesto en que sea una persona que consigne un consenso entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Algo que no parece muy posible ya que esta última no estuvo presente en las reuniones. En este marco Sergio Massa es un nombre que suena fuerte, pero las certezas son nulas. Sumado a que desde Comunicación del Gobierno señalan que no pueden asegurar un horario de anuncio.