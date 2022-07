Alarmante: cada 38 horas muere una mujer en manos de alguien que decía amarla

De acuerdo con lo emitido por el Observatorio Nacional MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana. Feminismo Popular, Federal y Disidente) dieron a conocer los datos correspondientes al relevamiento generado por el equipo federal del observatorio. Es así como detallaron que durante los primeros 6 meses del 2022 se llevaron a cabo 114 femicidios. Siguiendo y monitoreando en los medios digitales y gráficos de todo el país pudieron detectar la violencia contra mujeres, travestis, trans y lesbianas, llevando así a la muerte de las mismas.

Los datos son más que dolorosos. La violencia de género es moneda común y no es por algo que digan las mujeres sino que los datos hablan por si solos. Los números incluyen muertes accidentales en donde las víctimas se encontraban en un contexto de violencia de género. También manifiestan aquellas muertes vinculadas suicidios debido a que se considera en un efecto del abuso de poder crónico basado en motivos de odio y menosprecio por la condición de la mujer.

En este informe emitido por MuMaLa, exigen al gobierno nacional declarar emergencia nacional en violencia de género con el objetivo de incrementar y priorizar los recursos económicos para la atención integral de las mujeres e integrantes del colectivo LGBTQ+ en situación de violencia de género.

De acuerdo al informe señalado, 114 mujeres y travestis murieron en los seis meses víctimas de violencia de género, es decir un femicidio cada 38 horas. Pero eso no es todo ya que señalaron que se llevaron a cabo 222 intentos de femicidios. Las únicas víctimas no fueron las mujeres, sino también sus familias. Esto se debe a que 127 niños, niñas y adolescentes quedaron sin madres.

Con respecto a San Juan, se registró un femicidio directo y este se trata concretamente de la del feminicidio de Yoselí Rodríguez, el cual fue categorizado como el primer femicidio del año debido a que se registró el 1 de enero del 2022 en la madrugada. El hombre acusado de ser el autor del crimen confesó su culpabilidad y obtuvo cadena perpetua.

Según la base de casos de femicidios directos a mujeres femicidios vinculados a mujeres y travestis en base a la población estimada en el 2022 según el INDEC, San Juan representa el 0,2% de víctima cada 100,000 mujeres. En este informe la tasa más alta de femicidios del mes de junio están puestas en La Pampa, Santiago del estero y Tierra del Fuego.

La edad aproximada de las víctimas de violencia de femicidios ronda los 39 años y el 68% de los femicidios fue cometido por parejas o exparejas. En cuanto a la modalidad de asesinato es variada, aunque en su mayoría fueron por arma blanca, armas de fuego, asfixia y quemaduras. Solamente el 10% utilizó de los casos utilizó algún mecanismo para deshacerse del cadáver u ocultarlo.

Uno de los datos que más escalofríos causa es que uno de el 66% de los femicidios fueron cometidos en la vivienda de la víctima, por lo que de acuerdo a lo que señala donde MuMaLamel domicilio es el lugar más inseguro para las mujeres.