Los efectos del dormir menos y como revertirlo para tener un buen descanso

Luego de la pandemia muchas personas vieron que sus horas de sueño de modificaron. El descanso nocturno es clave para el funcionamiento mental, emocional y físico del organismo. Para conocer más sobre los problemas del dormir menos, charlamos con Dr. Claudio Waisburg (MN 98128) quien es Neuropediatra Director Instituto SOMA, quien nos comentó sobre los factores que producen el insomnio y sus padeceres.

AL consultarle cuales son los factores del dormir menos, el especialista señaló 'cuando usted duerme está inconsciente, pero las funciones de su cerebro y cuerpo siguen activas. El sueño es un complejo proceso biológico que le ayuda a procesar información nueva, mantenerse saludable y a sentirse descansado'. En este sentido mencionó 'durante el sueño, su cerebro pasa por cinco fases diferentes: Etapa 1, 2, 3, 4 y sueño de movimientos oculares rápidos (MOR o REM en inglés). Diferentes cosas ocurren en cada etapa. Por ejemplo, usted pasa por distintos patrones de ondas cerebrales (patrones de actividad eléctrica en el cerebro) en cada una de ellas. Su respiración, ritmo cardiaco y temperatura puede ser más rápido o lento en ciertas etapas. Algunas fases del sueño pueden ayudarle a sentirse más descansado y con energía al día siguiente'.

Es así como entendemos que existen diferentes fases del sueño, las cuales según el doctor Waisburg, lo ayudan a:

Consolidar memoria, aprendizaje y conocimiento

Sentirse descansado y con energía al día siguiente

Aprender información, hacer reflexiones y formar recuerdos

Descansar el corazón y el sistema vascular

Liberar más hormona del crecimiento, que ayuda a los niños a crecer. También aumenta la masa muscular y la reparación de células y tejidos en niños y adultos

Liberar hormonas sexuales, que contribuyen a la pubertad y la fertilidad

Evitar enfermarse o a mejorarse cuando está enfermo, creando más citoquinas

En cuanto a la cantidad de sueño, el Neuropediatra detalló 'necesita depende de varios factores, incluyendo su edad, estilo de vida, estado de salud y si ha dormido lo suficiente'. En este sentido aclaró que las recomendaciones generales para dormir son:

Recién nacidos: 16-18 horas al día

Niños en edad preescolar: 11-12 horas al día

Niños en edad escolar: por lo menos 10 horas al día

Adolescentes: 9-10 horas al día

Adultos (incluyendo adultos mayores): 7-8 horas al día

En este sentido aclaró que 'durante la pubertad, el reloj biológico de los adolescentes cambia y es más probable que se acuesten más tarde que los niños y adultos, y tienden a querer dormir más por la mañana. Esto está en conflicto con las tempraneras horas de inicio de muchas escuelas secundarias y ayuda a explicar por qué la mayoría de los adolescentes no duermen lo suficiente. Ni hablar el Modo Verano de las Vacaciones y que se extendió toda la Pandemia'. Otro de los puntos que no dejó de lado es que 'algunas personas piensan que los adultos necesitan dormir menos a medida que envejecen, pero no hay evidencia que lo demuestre. Sin embargo, a medida que las personas envejecen tienden a dormir menos o a pasar menos tiempo en el sueño profundo y reparador'. Posteriormente detalló que 'las personas mayores también se despiertan más fácilmente'.

Un interrogante que nace a partir de conocer estos detalles, es si la salud se ve afectada, es así como el doctor señaló que el dormir menos produce: irritabilidad, problemas en sus relaciones, especialmente para niños y adolescentes, depresión y ansiedad.

Por este caso es que el profesional dijo que hay modos de de mejorar el sueño 'en primer lugar, asegúrese de que tenga suficiente tiempo para dormir. Con dormir lo suficiente cada noche, usted puede sentirse mejor y más productivo durante el día'. También dio a conocer los siguientes puntos que ayudan notablemente a conciliar el sueño de calidad:

Irse a la cama y despertar a la misma hora todos los días

Evitar la cafeína, especialmente por la tarde y noche

Evitar la nicotina

Hacer ejercicio con regularidad, pero no demasiado tarde

Evitar las bebidas alcohólicas antes de acostarse

Evitar comidas y bebidas pesadas por la noche

No tomar siestas después de las 3 de la tarde

Relajarse antes de acostarse, por ejemplo, tomando un baño, leyendo o escuchando música suave

Mantener su dormitorio con una temperatura fresca

Deshacerse de distracciones como ruidos, luces brillantes y el televisor o computadora en el dormitorio. Además, no se sienta tentado de usar su teléfono o tableta justo antes de acostarse

Obtener suficiente sol durante el día

No se acueste en la cama despierto. Si no puede dormir por 20 minutos, levántese y haga algo relajante

En caso de tener problemas con el dormir, es necesario consultar al medico, ya que de acuerdo a lo que comentó el especialista, puede tratarse de un trastorno del sueño, tal como insomnio o apnea del sueño.