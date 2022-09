No le importó nada: incendió la casa de su ex con su familia adentro

Un hecho de violencia de género conmovió a toda la provincia de Mendoza. Un hombre le prendió fuego a la casa de su ex estando ella y la hija de ambos adentro. Afortunadamente para la madre y su hija la suerte estuvo de su lado y pudieron salir con vida de milagro, según informó Diario El Sol.

Todo se dio en las inmediaciones del Barrio Jardín Municipal ubicado en la localidad Las Heras, a escasos minutos de la capital mendocina. El sujeto se acercó hasta la propiedad, intentó hablar con quién su ex, discutieron y el saldo fue que en el marco de un ataque de ira incendio la propiedad con sus habitantes en el interior.

Vecinos llamaron angustiados al 911. Se hizo presente personal de Bomberos Voluntarios y Policía de Mendoza que en primera instancia lograron salvar a las moradoras de la vivienda, les dieron contención y luego fueron tras el acusado.

Al llegar al lugar los bomberos sofocaron las llamas. Durante la mañana de este jueves se llevaron adelante las pericias correspondientes para realizar la acusación formal en sede policial, sumado a los dichos de la víctima y su hija que lograron salvar milagrosamente sus vidas. Las pérdidas materiales son totales.

La mujer fue puesta a resguardo. Una vez llevada en patrullero a sede judicial detalló que el hombre llegó hasta su casa, logró ingresar, la comenzó a agredir físicamente y la amenazaba constantemente.

Ella logró zafar de la situación, pidió ayuda a los gritos y esto despertó la ira del atacante que procedió a cumplir con su promesa de “prenderle fuego a la casa”.

El hombre se dio a la fuga ante la llegada de vecinos, curiosos y un primer móvil policial que no logró capturarlo en el lugar. Los vecinos no sumaron mayor información por lo que solo se conocen los dichos de la afectada y su conflictiva relación con su ex pareja. El caso se investiga como violencia de género.