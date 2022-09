Brote de neumonía: confirmaron una nueva muerte y ya son 3 los fallecidos

Desde el Ministerio de Salud de Tucumán confirmaron que se produjo un nuevo fallecimiento relacionado con una enfermedad que aún no identifican, Se trata de la tercera en esta semana. Lo que detallaron es que se trata de una mujer de avanzada edad que no era personal sanitario a diferencia de los dos fallecidos anteriores. Además, aludieron a que ella estaba internada en el sanatorio donde se habría originado el brote.

Del mismo modo, aseguraron que detectaron tres nuevos casos con nexo epidemiológico en el sanatorio privado Luz Médica. En la misma línea resaltaron que todas ellas presentaron síntomas. En la provincia ya hay un total de nueve casos vinculados con el brote de neumonía bilateral.

El ministro Luis Medina Ruiz, señaló que este jueves han detectado 3 nuevos casos dentro del personal de salud y aclaró que corresponden al mismo brote de contagio, en principio.

En cuanto al el nexo epidemiológico, reconoció que es con los seis casos iniciales. Sobre la última persona fallecida, señaló que “la paciente presentaba neumonía bilateral sin encontrar etiología”. A su vez afirmó que “El criterio de incorporarla al brote es por la relación con el sanatorio, la neumonía bilateral y por no encontrar la etiología con los paneles de estudio”. Todos los casos fueron analizados por el Instituto Malbrán, por ello el ministro expresó que“hasta ahora, de todos los estudios seguían “dando negativo para covid-19, hantavirus y Legionallea”.