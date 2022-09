Por una amenaza telefónica la justicia ordenó reforzar la seguridad de Cristina

Pasada una semana del intento de asesinato contra la Vicepresidenta Cristina Fernández, el lunes por la noche el 911 recibió el llamado de una mujer que amenazó con intentar nuevamente matarla.

El dato fue confirmado por fuentes del Ministerio de Seguridad de la Nación. En la mañana de este martes en declaraciones a la Prensa el Ministro Aníbal Fernández también corroboró la situación. “Fue un mensaje corto y nada más”, dijo la autoridad sobre el contenido del llamado. “Es un mensaje. Para nosotros, cualquier hecho, aunque mínimo que parezca, es importante. Ninguna cosa se debe minimizar. Les damos el valor que tienen que tener”, destacó.

Ante esto la Jueza María Eugenia Capuchetti ordenó reforzar la custodia de Cristina a lo que Aníbal Fernández dijo que esto lo debe decidir el jefe de la guardia que es el Comisario Diego Carbone. “Eso lo deben analizar los especialistas y el jefe de la custodia de Cristina Kirchner”, manifestó.

“Yo no defino nada, no juego al policía. La responsabilidad mía es estar sobre el tema, saber que funciona. Nunca me han dicho una cosa al contrario. Si faltan elementos para la logística, ocuparme de ellos; satisfacer las cosas para que esto pueda tener las respuestas que tiene que tener y no ser en un recomendador de custodias que no soy quién, porque no tengo ninguna experiencia”, dijo en una radio porteña.

