Dieron inicio al juicio de la joven trans asesinada por un policía

Esta semana comenzó el juicio popular para declarar culpable a un policía por el travesticidio de Melody Barrera. La joven trans fue asesinada de seis balazos en la localidad mendocina de Guaymallén en agosto del 2020.

Desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza, afirmó que el acusado mató la víctima "por la espalda, sin que ella pudiera defenderse" y que se trató de un "asesinato cruel". De este modo quedó acreditado que Darío Rubio cometió "un travesticidio", que nunca se arrepintió y que su ataque contra Melody fue cometido con "alevosía y ensañamiento".



Según la reconstrucción del hecho, el sábado 29 de agosto del 2020 Rubio "llegó con su auto y discutió con la víctima, quien se defendió lanzándole gas pimienta. Luego le dijo a un chofer de Cabify que pasaba por el lugar que iba a buscar un arma para volver a cagar a tiros a 'estos travas'". Posteriormente "Rubio regresa y la acribilla. En el lugar hallaron seis vainas, luego del hecho se dio a la fuga. La mató por la espalda, sin la posibilidad de reacción de la víctima, es alevosía", dijo el fiscal. En la misma línea detalló que el imputado "planeó la venganza por más de una hora, quería la muerte y sufrimiento de la víctima" y afirmó que al acusado "no le salió una disculpa, porque para él Melody fue un objeto".



El acusado usó sus últimas palabras: "Estoy arrepentido por la muerte de Melody". Otro de los puntos que agregó es: "Defendí mi vida, sentí que me iban a matar, me defendí por mi familia e hija, espero que tomen la medida más justa, lamento por daño que cause a la familia, pido perdón". Este viernes, un jurado popular de 12 ciudadanos debe emitir su veredicto.