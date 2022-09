Tras el atentado, Cristina Kirchner rompió el silencio: ‘Estoy viva por Dios y la Virgen’

Este jueves, en el Senado, Cristina Kirchner habló por primera vez en público tras el atentado en su contra. La vicepresidenta en una reunión con curas villeros, curas en opción por los pobres, hermanas, religiosas y laicas manifestó ‘sentía que tenía que volver en este contexto porque estoy viva por Dios y la Virgen’.

‘Yo quiero agradecerles en primer lugar que estén todos acá’, dijo la ex presidenta. Luego contó detalles de una conversación que tuvo con el papa Francisco: ‘Me llamó al viernes siguiente y me dijo que los actos de odio y violencia son precedidos por actos de odio y de violencia verbal. Después, ese clima va creciendo y finalmente se produce... bueno, no quiero hablar de ese día’, dijo con la voz entrecortada.

Sobre aquella fatídica jornada, la del jueves 1 de septiembre, la vicepresidenta explicó que ‘ese día había estado en el Senado hasta las 20.30, y la verdad que estaba feliz, porque tuvimos reuniones con la gente de YPF y Petronas (Malasia), porque ellos iban a hacer importantes inversiones en la Argentina’.