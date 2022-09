EL PRESIDENTE DETERMINÓ FERIADO NACIONAL ESTE VIERNES

En un mensaje emitido en cadena nacional el Presidente Alberto Fernández determinó el feriado nacional para este viernes 2 de setiembre por lo hechos acaecidos en el Barrio de Recoleta donde todo indica que hubo un intento de asesinato contra la Vicepresidenta Cristina Fernández.

Las características de un feriado de este tipo incluyen la paralización de actividades en todo el sector público y privado como en todo feriado determinado por ley. El mandatario nacional destacó que de esta manera se llama a la paz social y se acompaña a la Vicepresidenta ante esta alteración de la paz social.

El poder Ejecutivo Provincial emitió un comunicado:

GOBIERNO DE SAN JUAN COMUNICA

El gobierno de la provincia de San Juan comunica que el día 2 de septiembre de 2022, y en razón de los acontecimientos que son de público conocimiento, se adecuan las actividades laborales al régimen previsto para los feriados nacionales, tal cuál lo dispuesto por el Presidente de la República.

Servicio de Salud:

El Ministerio de Salud Pública de San Juan comunicó que el día 2 de septiembre de 2022, garantiza el funcionamiento de las Guardias Mínimas en los Hospitales Públicos de la Provincia establecido en los sistema de régimen previsto para los Feriados nacionales

El transporte público de pasajeros funcionará con frecuencias reducidas de día feriado. En cuanto a la actividad bancaria tampoco habrá atención al público. Se supone que no será uniforme la decisión en la actividad comercial ya que cada propietario podrá decidir y acordar la atención con sus empleados ateniéndose a la ley.

Poder Judicial: sin actividad

AFA comunicó que suspende todo los partidos de la fecha.

ANSES no atenderá al público

En Capital no habrá estacionamiento controlado ECO, no abrirá la Feria y Mercado de Abasto, no habrá playa de remoción ni monitores urbanos.