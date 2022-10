La madre de Sofía Herrera no tuvo contacto con la familia de la chica a la que pide el ADN

Este fin de semana los medios locales y nacionales se hicieron eco de una novedad del caso de Sofía Herrera, la niña desaparecida hace 14 años en Tierra del Fuego. Su madre, Maria Elena Delgado habló en Tarde Trece y mencionó que quiere que le hagan el ADN a una menor adoptada por una familia sanjuanina basándose en el impactante parecido físico con su hija.

Hoy Sofia tendría 17 años, la misma edad que posee la sanjuanina que, según Delgado, podría ser su hija. El parecido sería impactante y por ello es que pide que le hagan el ADN. Esto se da a pesar de que la justicia desestimara el pedido teniendo en cuenta la documentación de los datos filiatorios y de adopción de la menor.

Aún así Delgado y organizaciones sociales abocadas a la búsqueda de personas hablaron con el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández, quien prometió interceder para lograr el ADN.

Delgado señaló en Canal 13 que 'se comunicó una señora conmigo, me mandó un mensaje en Facebook y desde allí comenzamos a hablar. Ella me contó la historia de la nena que llegó entre los 3 años a la casa de una familia y la encontró un parecido a mi hija'. En la misma línea señaló que su familia le aconsejó no hablar del caso, pero no pudo más y se contactó con la madre de Sofía. Esta mujer le envió una foto, 'ahí me di cuenta de que era muy parecida' mencionó la señora que perdió a su hija hace más de una década.

Ella pidió el ADN, pero la realización fue descartada, ya que la familia presentó los papeles de adopción y dieron con la madre biológica. Sin embargo, Delgado aludió 'yo pido el ADN por el parecido con mi hija, sin perjudicar ni molestar a nadie'. A su vez apuntó: 'supuestamente ellos ya presentaron los datos y la documentación de la madre biológica, pero a mí me siguen inquietando el parecido físico que tiene'. Por esta razón considera que lo correcto, en este caso sería que se lleve a cabo el procedimiento. 'Nunca vi una nena tan parecida' detalló la mujer que por primera vez hace un pedido con tanto énfasis.

Maria Elena aún no se reúne con los padres de la menor en San Juan. Pero detalló que 'la familia apenas se enteró de que nosotros teníamos los datos de la nena pusieron abogado y no querían dar ninguna especificación hasta que la justicia lo pidió'. También aclaró que hablaron con el ministro Aníbal Fernández, quien propuso hablar con las autoridades de la provincia para que hagan lugar al pedido y aclaró 'estamos a la espera de que lo haga y de que todos podamos llegar en buenos términos hacer el ADN'.